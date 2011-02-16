Як українці ставляться до підвищення пенсійного віку (опитування)

Переважна більшість населення України (88%) не підтримують підвищення пенсійного віку для жінок із 55 до 60 років та чоловіків (державним службовцям) – до 62 років.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, яке провело “Українське демократичне коло” на замовлення Інституту політики.

Підтримали б підвищення пенсійного віку лише 6,8%, а 5,2% не змогли визначитись. Рівень підтримки/не підтримки підвищення пенсійного віку майже однаковий в усіх регіонах. Лише у Центральному регіоні частка тих, хто підтримує підвищення пенсійного віку, є більшою порівняно з іншими регіонами.

Більшість громадян (57,4%) вважають, що в місті чи сільському районі, де вони мешкають, малоймовірні масові протести проти підвищення пенсійного віку. Однак третина українців (33,3%) дотримуються думки, що такі протести цілком імовірні. Не змогли визначитись 9,3%. У Західному регіоні порівняно з іншими регіонами більшість населення вважає цілком імовірними масові протести проти підвищення пенсійного віку.

Якщо мітинги, демонстрації протесту проти підвищення пенсійного віку відбудуться, то 36,8% громадян висловили готовність брати в них участь. Не братимуть участь – 54,7%, не змогли визначитись – 8,5%. У Західному регіоні найвищий рівень готовності брати участь в акціях протесту, найнижчий – у Східному, а в Центральному та Південному регіонах він однаковий .

Опитування було проведено 29 січня - 7 лютого 2011 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.