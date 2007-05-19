Мітинг з нагоди 63-ї річниці масової депортації кримських татар (14 фото)

На головній площі Сімферополя 18 травня відбувся Всекримській траурний мітинг кримських татар з нагоди 63-ї річниці масової депортації кримсько-татарського народу з території Криму.

За даними представників меджлісу кримських татар, в мітингу взяли участь більше 20 тисяч осіб. За оцінками правоохоронних органів – 6-7 тисяч.

Учасники акції тримали в руках прапори України і кримсько-татарського народу, а також гасла: «Відновити національну територіальну автономію у складі України», «Крымско-татарскому языку статус государственного в Крыму!», «Восстановить историческую топонимию – истинное лицо Крыма», «Без земли крымские татары – батраки на исторической родине», з вимогою визнати геноцидом депортацію 1944 року.

У мітингу брало участь керівництво кримської автономії: голова ВР Анатолій ГРИЦЕНКО, керівник уряду Віктор ПЛАКИДА, а також представники постійного представництва Президента в АРК, духівництва, зокрема Муфтій мусульман Криму, а також представники Меджлісу кримських татар – лідер Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, його перший заступник Рефат ЧУБАРОВ та інші.

Мітинг почався з виконання національного гімну кримських татар, гімну України, потім Муфтій провів молебень.

На адміністративних будинках, зокрема на будинки РМ АРК, приспущені прапори України і Криму. «У коментарі журналістам Р.Чубаров сказав, що, незважаючи на те, що українська держава дбає про облаштування кримських татар сьогодні потрібно виводити проблему кримсько-татарського народу на міжнародний рівень і вирішувати питання облаштування кримських татар разом з міжнародними інститутами, серед яких Р.Чубаров назвав Раду Європи.

Фото Олексія Сувірова, Андрія Канищева