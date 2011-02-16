У ГПУ називають заяви Тимошенко "прикладом неповаги і низької культури"

У Генеральній прокуратурі України переконані, що заяви екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо заборони слідчого виїжджати їй за межі України є "прикладом неповаги, невихованості та низької культури".

Про це йдеться у коментарі прес-служби Генпрокуратури з приводу сьогоднішньої заяви Ю.ТИМОШЕНКО, зробленої для ЗМІ після чергового допиту у слідчого ГПУ.

"Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України уповноважений заявити, що такі образливі слова на адресу працівників прокуратури та її керівництва є прикладом неповаги, невихованості та низької культури. Крім того, емоційний тон зазначених висловів свідчить про відсутність у їх авторів аргументів для спростування правдивої інформації, наданої ЗМІ Генеральною прокуратурою України", – йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

У ГПУ також звернули увагу на те, що прокуратура як незалежний державний орган діє у суворій відповідності до вимог Конституції та законів Україні.

Виходячи із викладеного, в Генпрокуратурі ще раз підкреслюють, що "слідчий у особливо важливих справах Генпрокуратури, керувався у своїх діях виключно вимогами чинного законодавства".