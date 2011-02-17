Нардепи від НУ-НС вимагають заборонити пам'ятники Сталіну в Україні

Народні депутати від НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ та Ірина ГЕРАЩЕНКО наполягають на забороні спорудження і встановлення в Україні пам’ятників причетним до організації Голодомору особам, вина яких встановлена судом, зокрема, головному ідейному організаторові цієї трагедії Йосипу Сталіну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі І.ГЕРАЩЕНКО. (УНІАН: депутати О.ТРЕТЬЯКОВ та І.ГЕРАЩЕНКО 16 лютого зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроект "Про заборону спорудження (створення) пам`ятників і монументів Сталіну Й.В. та іншим особам, винним в організації Голодомору 1932-1933 років в Україні» (№8115)).

Коментуючи свою законодавчу ініціативу, депутати нагадують, що Законом України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над пам`яттю мільйонів жертв, приниженням гідності українського народу і є протиправним.

Парламентарії підкреслюють, що десятки країн світу та сотні міжнародних організацій визнали Голодомор геноцидом українського народу, засудивши організаторів цього нелюдського акту. Тому встановлення монументів ідейним натхненникам голоду в Україні має трактуватися як заперечення Голодомору, а відтак порушення законів України, норм моралі і знущання над пам’яттю мільйонів невинно убієнних українців.

«На жаль, сьогодні сучасні неосталіністи і прихильники так званої «залізної руки» при прямому потуранні влади дозволяють собі безкарно встановлювати пам’ятники катам, знущаючись таким чином над пам’яттю народу. Тому потрібно законодавчо закріпити норму про заборону встановлювати пам’ятники диктаторам», - наголосили автори законопроекту.

Вони переконані: «Пам’ятники катам викликають негативну реакцію суспільства, вони є прямою провокацією. Про що свідчать останні події навколо встановлення, а потім пошкодження пам’ятника Сталіну в Запоріжжі, а також спроби «прикрасити» цим ідолом Одесу».