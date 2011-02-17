У "Тризубі" наполягають, що до заарештованих застосовувалися тортури

Оприлюднена Генеральною прокуратурою України та підтверджена затриманими членами ВО “Тризуб” інформація про те, що до них не застосовувалися методи фізичного впливу, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві Центрального проводу ВО “Тризуб” ім. С.Бандери, переданій УНІАН.

Як зазначається в заяві, через адвокатів затриманих “тризубівців” Пилипа ТАРАНА, Василя ЛАБАЙЧУКА, Анатолія ОНУФРІЙЧУКА Центральному проводу “Тризуба” надійшла інформація про факти фізичного знущання над затриманими. У Центральному проводі також зазначили, що у своєму розпорядження мають письмові свідчення В.ЛАБАЙЧУКА та А.ОНУФРІЙЧУКА, копії яких розміщені на офіційному сайті “Тризубу”.

Як зазначили у Центральному проводі “Тризубу”, у письмових свідченнях було чітко вказано, що вони піддавалися фізичному знущанню під час перебування у Запорізьких обласних управліннях СБУ та МВС майже місяць тому (Генпрокуратура заявила про дотримання прав затриманих під час їх перебування у СІЗО - УНІАН).

”Зі слів матері нашого прихильника “Тризубу” Едуарда АНДРЮЩЕНКА ми маємо інформацію, що його також били”, - зазначається у заяві.

“Ми не можемо стверджувати, що членів і прихильників нашої організації до вчорашніх заяв спонукали об`єктивні обставини, як то чергові погрози запорізьких “правоохоронців” або будь-які інші фактори. Але що б там не було, ми з розумінням ставимося до дій наших побратимів”, - говориться у заяві Центрального проводу.

“Переконані, що об`єктивну інформацію про арешти та ув`язнення членів ВО “Тризуб” ім. С.Бандери весь український народ та міжнародна спільнота зможуть дізнатися після звільнення наших побратимів з місць позбавлення волі”, - зазначається у заяві.

Як раніше повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, заарештовані члени ВО «Тризуб», які утримуються у Запорізькому слідчому ізоляторі, заперечили, що зазнавали тортур. За інформацією Генпрокуратури, про це вони сказали 16 лютого в ході проведеної прокуратурою Запорізької області за участю представників центральних та місцевих ЗМІ перевірки додержання вимог закону під час перебування заарештованих членів ВО «Тризуб» у Запорізькому СІЗО.

Як стверджують в ГПУ, жоден з опитаних під час перевірки не поскаржився прокурору про порушення у запорізькому СІЗО їх конституційних прав.

Довідка УНІАН. Правоохоронні органи за підозрою у пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали 11 членів ВО "Тризуб". Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст Сталіна, відрізавши голову. У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.