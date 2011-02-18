Азаров прийшов у ВР
10:18, 18 лютого 2011Політика
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Нардепи слухають Грищенка
У сесійній залі Верховної Рад присутні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ та інші члени уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у парламенті відбувається Година запитань до уряду.
Парламент заслуховує інформацію міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА, який інформує депутатів про ситуацію, що склалася навколо Бібліотеки української літератури у Москві.
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