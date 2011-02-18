Азаров прийшов у ВР

У сесійній залі Верховної Рад присутні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ та інші члени уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у парламенті відбувається Година запитань до уряду.

Парламент заслуховує інформацію міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА, який інформує депутатів про ситуацію, що склалася навколо Бібліотеки української літератури у Москві.