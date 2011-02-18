Грищенко запевнив Януковича, що США розуміють масштаби його реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив вжити заходів, спрямованих на виконання у повному обсязі домовленостей, досягнутих під час третього засідання Комісії зі стратегічного партнерства Україна-США.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ заслухав звіт членів делегації, яка брала участь у роботі засідання Комісії зі стратегічного партнерства Україна-США, що відбулося у Вашингтоні цього тижня

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО зазначив: «Разом із Держсекретарем США Гіларі КЛІНТОН ми підбили підсумки тієї роботи, яка велася протягом тривалого часу. Йшлося про підготовку відповідних документів та про результати обговорення нагальних політичних питань, що стоять на порядку денному у відносинах між нашими країнами».

Президент в першу чергу цікавився практичними результатами роботи Комісії, зокрема, яким чином розвиватиметься міждержавне співробітництво в енергетичній, торговельно-економічній галузі.

К.ГРИЩЕНКО також повідомив Президента, що політичне керівництво США із зацікавленням стежить за тими реформами, які сьогодні впроваджуються в життя в Українській державі за ініціативи В.ЯНУКОВИЧА.

«Американська сторона добре поінформована, наскільки масштабними є проекти перетворень в Україні, і про ті складності, які виникають у зв’язку з опором, що відчувається у проведенні цих змін. Зокрема, про опір бюрократії та всіх тих, хто не готовий жити за правилами сучасної європейської держави. Це був дуже предметний, конструктивний і відвертий діалог», - зазначив він.

Заслухавши доповідь, Президент України доручив вжити заходів, щоб досягнуті домовленості виконувалися у повному обсязі. Також глава держави доручив учасникам Комісії підготувати пропозиції щодо подальших кроків у розвитку відносин стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами.

Як повідомили УНІАН 15 лютого 2011 року під головуванням міністра закордонних справ України К.ГРИЩЕНКА і Державного секретаря США Гіларі КЛІНТОН у Вашингтоні відбулося Третє засідання українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства.

В рамках роботи комісії сторони підписали: План співпраці між урядами України та США; Спільну заяву, меморандум про співпрацю у галузі розвідки в Україні сланцевого газу, угоду між Кабінетом міністрів України та урядом США про співробітництво у сфері протидії ВІЛ/СНІД у 2011-2015 рр.