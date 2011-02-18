Тимошенко заявляє, що за нею постійно стежать з десяти автомобілів
16:54, 18 лютого 2011Політика
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Каже, є фото й відео
Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за нею ведеться постійне спостереження.
Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це екс-прем`єр заявила в інтерв`ю словацької газеті "SME".
"За мною стежать увесь час. Майже десяток автомобілів у різних районах Києва, у нас є фото й відео. Вони це роблять абсолютно відкрито, не ховаючись, демонструючи свою силу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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