СБУ заявляє, що жоден її працівник сьогодні не був у офісі Тимошенко

У Службі безпеки України наголошують, що жоден працівник СБУ сьогодні не відвідував офіс партії "БЮТ-Батьківщина" у Києві на вулиці Турівська.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні на брифінгу оприлюднила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«СБУ відповідально заявляє, що жоден працівник СБУ 18 лютого цього року не відвідував партійний офіс "БЮТ-Батьківщина" по вул. Турівська», - наголошується у документі.

«Отже безглузді заяви представників БЮТ про начебто підготовку штурму не відповідають дійсності, є елементом невдалого піару, до якого останнім часом все частіше вдається ця політична сила», - наголосила М.ОСТАПЕНКО.

Також вона зауважила, що СБУ має намір обов’язково провести всебічне розслідування цього «інциденту».

«У зв’язку з цим просимо представників БЮТ надати прізвища свідків, до яких начебто зверталися співробітники СБУ, прізвища самих цих буцімто співробітників, а також записи з камер відеоспостереження офісу (сподіваємося, вони є)», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Продовжуючи цитувати заяву, вона нагадала, що це не перша спроба лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО «за рахунок провокативних технологій привернути увагу до своєї персони».

При цьому М.ОСТАПЕНКО зауважила, що СБУ так і не дочекалася від Ю.ТИМОШЕНКО інформації стосовно погроз, про отримання яких телефоном вона заявляла у вересні минулого року.

«Натомість ми отримали низку звинувачень СБУ у нібито неправомірних діях. З ореолом мучениці не вийшло і на цей раз», - зазначила М.ОСТАПЕНКО.

Водночас, вона закликала журналістів не знімати з контролю це питання і долучитися до розслідування виголошеної Ю.ТИМОШЕНКО заяви.

«Ми неодмінно доведемо цю історію до логічного завершення, щоб українські громадяни побачили справжнє обличчя деяких політиків, які своїми «інформаційними хвилями» принижують державу. А після цього вимагатимемо від представників БЮТ знайти в собі сміливість публічно вибачитися перед співробітниками «Альфи», які якраз у цей час затримували чергового високопосадового хабарника», - зазначила М.ОСТАПЕНКО.

Відповідаючи на запитання, звідки народний депутат Андрій КОЖЕМ’ЯКІН знає офіцера СБУ Ігоря ГОРБЕНКА, М.ОСТАПЕНКО пояснила, що, по-перше, А.КОЖЕМ’ЯКІН раніше працював в СБУ, по-друге, вчора за дорученням Генпрокуратури саме І.ГОРБЕНКО мав вручити повістку дружині народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Руслана ЛУК’ЯНЧУКА.

«Він зателефонував їй дому, назвав своє прізвище. Звідси ми допускаємо, що вони і знають це прізвище», - сказала М.ОСТАПЕНКО, додавши при цьому, що згаданий офіцер вже написав рапорт, в якому доповів про своє місцезнаходження з 9.00 до 15.00. Як з’ясовується з його пояснень, у цей день І.ГОРБЕНКО був зовсім в іншому місці», - зазначила М.ОСТАПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати від "БЮТ-Батьківщини" залишили сесійну залу Верховної Ради України на знак протесту проти захоплення офісу партії “Батьківщина” у Києві на вулиці Турівська, 13.

На засіданні парламенту перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «тільки що наша фракція отримала інформацію про те, що з боку СБУ готуються провокації щодо партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими і співробітниками СБУ під’їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

Після цього лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що Служба безпеки України проводить обшук та вилучення центрального партийного сервера у офісі партії.

У Службі безпеки України спростували заяви про захоплення спецпідрозділом "Альфа" офісу партії "Батьківщина" в Києві.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що СБУ відмовилася від наміру провести обшук у київському офісі партії через розголос, якого набула ця інформація.

За даними деяких ЗМІ, А.КОЖЕМ’ЯКІН, розповідаючи журналістам подробиці інциденту, зазначав, що старший офіцер ГОРБЕНКО повідомив, що співробітники “Альфи” мають розпорядження Генеральної прокуратури про виїмку серверу з офісу “Батьківщини”.