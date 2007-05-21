Робоча група переклала з хворої голови на здорову

Робоча група не змогла визначити дату проведення дострокових парламентських виборів, і це питання мають вирішувати сьогодні Президент Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав представник «Нашої України» Микола ОНІЩУК після завершення засідання робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення виборів.

М.ОНІЩУК нагадав, що Президент давав директиву напрацювати пропозиції щодо дати проведення дострокових виборів.

Водночас він зауважив, що група зосередила свою роботу на документах, необхідних для проведення дострокових виборів.

«Що стосується самої дати, ми називали можливі дати. Природно, що фракції опозиції називали главі держави липень, зокрема, скажімо 15 липня, фракції коаліції - то їхня рекомендована дата - кінець вересня - початок жовтня», - сказав М.ОНІЩУК, додавши, що компроміс лежить за межами можливостей робочої групи.

«Це компроміс, який має бути досягнутий Президентом і прем’єр-міністром», - представник “Нашої України”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби глави держави, зустріч В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА відбудеться сьогодні о 13.00.