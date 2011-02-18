Гриценко та Катеринчук об’єднують свої партії

Ради партії «Громадянська позиція» ухвалила рішення про об’єднання в єдину політичну силу з Європейською партією України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі лідера партії Анатолія ГРИЦЕНКА, таке рішення було ухвалене сьогодні у Києві на засіданні ради «Громадянської позиції».

Аналогічне рішення ухвалено на засіданні Ради Європейської партії України.

«Від розмов про об’єднання треба переходити до практичних кроків. І це – наш перший спільний крок з Європейською партією України», - заявив після засідання А.ГРИЦЕНКО.

Він висловив переконання, що політичні партії, як парламентські, так і позапарламентські, а також громадяни, які готові спільно боротися за європейські цінності в Україні, сьогодні мають об’єднувати свої зусилля.

Голова «Громадянської позиції» запевнив, що депутати місцевих рад, які були обрані від «Громадянської позиції» та Європейської партії України, діятимуть спільно в інтересах місцевих громад.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що «найважливіше завдання для партії, яка буде утворена на основі «Громадянської позиції» та Європейської партії України, - відновити довіру людей, об’єднати зусилля небайдужих, професійних і моральних громадян і спільними зусиллями зупинити руйнівні процеси, які відбуваються зараз в Україні».

Крім того, А.ГРИЦЕНКО наголосив, що партія, яка буде утворена на основі «Громадянської позиції» та Європейської партії України, буде в опозиції до нинішньої влади.

*** Європейську партію України очолює народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК.