Тігіпко: Чітко спрогнозувати ефект від пенсійної реформи неможливо

Уряд не може чітко спрогнозувати ефект від пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора, 18 лютого, в ефірі програми Шустер-Live заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Дати конкретної відповіді (щодо прогнозу реформи – УНІАН), дійсно, не можемо… Важко порахувати чому? Тому що повністю все залежить від середньої заробітної плати. Тобто прогнозувати сьогодні, яка буде середня зарплата, як ростиме економіка, відрахування до Пенсійного фонду… Ми узяли середній рівень зростання і підрахували…», - сказав він.

Водночас С.ТІГІПКО зазначив, що є приблизні підрахунки ефекту реформи: «По 2012 року ми одержимо, мінімум, 3 млрд. грн. за рахунок тих кроків, які пропонуємо. Практично, ці 3 млрд. грн. додаватимуться щорічно: на наступний (рік – УНІАН) - 6 млрд. грн., потім 9 млрд. грн. і так за 10 років ми вийдемо на, приблизно, 30 млрд. грн».