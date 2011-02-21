Герман: Тимошенко ніколи не говорила зі своїми рідними українською мовою

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН стверджує, що лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО ніколи не говорила зі своїми рідними українською мовою.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.ГЕРМАН

«Мені інколи здається, що ця жінка сама вірить в те, що вона говорить. Справді, бо це так палко, так переконливо звучить, що якби я особисто не чула, якою мовою вона говорить зі своїми рідними, і дітьми в тому числі, то могла б бити «браво» її гарячим закликам «навчати рідній мові дітей та спілкуватися з ними українською», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Вона стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО ніколи не говорила зі своїми рідними українською. «Хто знає, може, тепер розпочне – помагай їй, Боже. Ми всі за те, щоб учорашні російськомовні чиновники від влади і від опозиції ставали прихильниками української мови. І по мірі того, як розвивається наша держава, як вона стає сильнішою, україномовних теж стає більше – українську вивчають», - сказала Г.ГЕРМАН.

«І ми, ті, що мову українську з молоком матері приймали, намагаємося не зауважувати часом дуже смішні помилки, які роблять нові українці, в тім числі й Юлія ТИМОШЕНКО. Її знамените «всьо пропало!» - яскравий приклад суржика. Вона вимовляє: «любоф, кроф, галасувати, кааліція…» Але це все дрібниці. Цьому треба по-доброму посміхатися. І радіти, що вони принаймні хочуть вчитися по-українськи», - додала вона.

На думку Г.ГЕРМАН, «треба бути поблажливими і тоді, коли люди, що відкрили для себе Україну десь всередині дев’яностих, пробують нас вчити любити рідну землю. У цьому теж нічого поганого нема. Вони неофіти – а неофіти завжди категоричні і їм завжди здається, що більш вірних, ніж вони, нема».

«Я з радістю сьогодні читала палку промову Юлії Володимирівни на тему мови. Вона собі і на цьому зробила тему для піару і тему для того, щоб накинутись на Президента ЯНУКОВИЧА. Юлія Володимирівна як правдива неофітка монополізувала любов до України і української мови. Звичайно, та любов засліпила їй очі, і вона не бачить і не чує, що ЯНУКОВИЧ чудово говорить по-українськи. Більше того – він думає по-українськи. І це є по-справжньому важливо.

Але хто б у тій любові до мови і до України змагався з Юлією Тимошенко? Я теж не смію. І скромно мовчу. Нас просто вчили, що бити себе в груди – це поганий тон», - сказала Г.ГЕРМАН.