Лідер одеської "Батьківщини" звинуватив обласних однопартійців

Лідер одеської міської організації ВО «Батьківщина» Дмитро СПІВАК скликав сьогодні прес-конференцію, щоб оголосити про свою відставку з партійної посади, а також про бажання зосередити зусилля на відродженні раніше створеного ним суспільно-політичного об`єднання «Справедлива Одеса».

«Заяву про складення повноважень я подав на минулому тижні. Це продумане рішення, обумовлене рядом аспектів, що мають для мене принципове значення. Перш за все, це пов`язано з категоричним несприйняттям і незгодою з тією політикою руйнування партійної структури зсередини, яку веде керівник обласної партійної організації Олег РАДКОВСЬКИЙ і його найближче оточення », - сказав Д.СПІВАК.

Свою відставку він називає «своєрідною формою протесту» і "месидж-сигналом" керівництву партії про необхідність вже сьогодні" робити серйозні кадрові рішення.

Д. СПІВАК вважає, що в обласній організації «Батьківщини» створений «бюрократичний апарат, яким на всі ключові пости розставляються лише свої, віддані й залежні люди», що веде партійну структуру «до повної деградації» і перетворює її «у сімейний підряд для вирішення бізнес-інтересів».

При цьому Д.СПІВАК зазначив, що він перебуває «у конструктивній опозиції до дій міської влади» і має ряд власних напрацювань щодо поліпшення життя Одеси і одеситів. «Найближчим часом планую створення ряду інформаційних, соціальних та гуманітарних програм і проектів», - сказав він.

«Глибоко переконаний: діяльність будь-якого політика, депутата місцевих рад має більш широкий спектр, ніж участь у тій чи іншій партійній структурі, які б високі посади він не обіймав», - заявив він.

Д.СПІВАК додав, що має намір надалі «відроджувати діяльність раніше створеного суспільно-політичного об`єднання «Справедлива Одеса» «оскільки протестні настрої в Одесі і в області зростають». «Все зростають ряди небайдужих і просто активних людей, які хочуть брати участь в цих соціально-економічних проектах і політичних процесах на території регіону. Я думаю, що «Справедлива Одеса» буде здатна об`єднати частину виборців, частину людей, яким небайдужа доля Одеси», - сказав член Одеської міської ради від «Батьківщини».

У відповідь на запит кореспондента УНІАН голова обласної організації ВО «Батьківщина» О. РАДКОВСЬКИЙ пообіцяв найближчим часом прокоментувати ситуацію, що склалася у зв`язку з відставкою лідера одеської міської організації.

При цьому він додав, що Д.СПІВАК склав свої повноваження ще 15 лютого.