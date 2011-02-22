Комуністи хочуть судитися через меморіальну дошку Йосипу Сліпому

Харківський обласний комітет Комуністичної партії України оскаржуватиме в суді встановлення меморіальної дошки Патріарху Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому.

Про це кореспонденту УНІАН заявила перший секретар Харківського обкому КПУ, народний депутат України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

«Компартія буде звертатися до суду з приводу незаконного встановлення дошки», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Вона зауважила, що юристи збирають всі необхідні документи й найближчим часом направлять до адміністративного суду позов «за фактом прийняття топонімічною комісією незаконного рішення».

«Якби не було сподівань, ми би цього не робили», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, у Харкові на будівлі ДАІ у Ленінському районі міста відкрили меморіальну дошку Патріарху УГКЦ Йосипу Сліпому. Ініціатором відкриття дошки є Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ.

Церемонію відкриття та освячення дошки пікетували близько 50 активістів КПУ.

Довідка УНІАН. Меморіальна дошка Патріарху Йосипу Сліпому була встановлена у Харкові 2005 року під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича.

Вдруге дошку було розбито 12 листопада 2010 року.