Комуністи провели акцію протесту проти пенсійної та інших реформ

У Кременчуці Полтавської області прихильники Комуністичної партії України пікетували сесію міськради, протестуючи проти ухвалення Житлового і Трудового кодексів, а також пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету тримали в руках прапори КПУ і плакати з написами: «Ми заявляємо – ні реформам смерті!», «Кременчук проти антинародних реформ!», «Ні злочинним проектам псевдореформ» тощо.

Як заявив секретар міськкому КПУ Володимир ШАПРАН, учасники мітингу виступають проти реформ, що проводяться керівництвом країни «під диктування МВФ».

«Ми виступаємо проти пенсійної реформи. Вважаємо, що в умовах різкого скорочення тривалості життя в Україні, така реформа неприйнятна, оскільки одержувати пенсію буде просто нікому. Ми вважаємо, що введення нового Житлового кодексу призведе до узаконеного пограбування населення, збагачення монополістів. Новий кодекс виключає право громадян на отримання від держави житла в безстрокове користування з подальшою приватизацією. У Кодексі законів про працю передбачено збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин», - заявив В.ШАПРАН.

Прихильники КПУ прийняли резолюцію з вимогою до влади скасувати пенсійну реформу, не ухвалювати новий Житловий і Трудовий кодекси. Міськком планує направити резолюцію Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, голові парламенту Володимиру ЛИТВИНУ.