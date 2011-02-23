Губернатор Київщини обіцяє покращувати соцзахист ветеранів

Губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК обіцяє, що влада робитиме все можливе для посилення соціального захисту ветеранів та поліпшення добробуту їхніх родин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні під час зустрічі з ветеранами з нагоди Дня захисника Вітчизни.

За його словами, влада комплексно підходить до вирішення цієї проблеми.

«Нині в області в усіх центральних районних та міських лікарнях функціонують палати для надання допомоги ветеранам, а з місцевого бюджету виділені кошти для поліпшення умов у цих кімнатах. Наразі опрацьовується питання передачі приміщення під госпіталь для ветеранів на базі обласної лікарні у Ворзелі. До речі, Київська область єдина в Україні, яка не має такого закладу», - наголосив губернатор.

Також він нагадав, що зараз в області створюється мережа обласних комунальних і ветеранських аптек, в яких ліки будуть дешевшими на 25-30 відсотків, ніж у приватних.

Крім того, зазначив А.ПРИСЯЖНЮК, обласна влада вирішує земельні питання ветеранів війни: «Торік їм було видано майже три тисячі актів на право власності на земельні ділянки в області, які не видавалися роками».

Спілкуючись з ветеранами, губернатор пообіцяв, що жодна проблема, жодне їхнє звернення не залишиться поза увагою влади. «На ваші плечі лягло багато випробувань і нині держава й суспільство в неоплатному боргу перед вами, адже ваші військові звитяги не може затьмарити час», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.