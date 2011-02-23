Губернатор Київщини обіцяє покращувати соцзахист ветеранів
Присяжнюк про лікарні та аптеки
Губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК обіцяє, що влада робитиме все можливе для посилення соціального захисту ветеранів та поліпшення добробуту їхніх родин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні під час зустрічі з ветеранами з нагоди Дня захисника Вітчизни.
За його словами, влада комплексно підходить до вирішення цієї проблеми.
«Нині в області в усіх центральних районних та міських лікарнях функціонують палати для надання допомоги ветеранам, а з місцевого бюджету виділені кошти для поліпшення умов у цих кімнатах. Наразі опрацьовується питання передачі приміщення під госпіталь для ветеранів на базі обласної лікарні у Ворзелі. До речі, Київська область єдина в Україні, яка не має такого закладу», - наголосив губернатор.
Також він нагадав, що зараз в області створюється мережа обласних комунальних і ветеранських аптек, в яких ліки будуть дешевшими на 25-30 відсотків, ніж у приватних.
Крім того, зазначив А.ПРИСЯЖНЮК, обласна влада вирішує земельні питання ветеранів війни: «Торік їм було видано майже три тисячі актів на право власності на земельні ділянки в області, які не видавалися роками».
Спілкуючись з ветеранами, губернатор пообіцяв, що жодна проблема, жодне їхнє звернення не залишиться поза увагою влади. «На ваші плечі лягло багато випробувань і нині держава й суспільство в неоплатному боргу перед вами, адже ваші військові звитяги не може затьмарити час», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.