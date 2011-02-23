Літак з українцями затримують в аеропорту Тріполі

Час повернення літака Іл-76МД Міністерства оборони з Лівії до аеропорту «Бориспіль» перенесено на невизначений термін і буде повідомлено додатково.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Як повідомляв УНІАН, літак Іл-76МД об 11.45 здійснив посадку в аеропорту Тріполі для евакуації українських громадян з території Лівії.

Виліт літака до України очікувався у проміжку часу з 13.00 до 14.00. Прибуття до Києва – о 17.00 – 18.00.