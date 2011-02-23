Літак з українцями затримують в аеропорту Тріполі
17:23, 23 лютого 2011Політика
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Посадку здіснили в 11.45
Час повернення літака Іл-76МД Міністерства оборони з Лівії до аеропорту «Бориспіль» перенесено на невизначений термін і буде повідомлено додатково.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
Як повідомляв УНІАН, літак Іл-76МД об 11.45 здійснив посадку в аеропорту Тріполі для евакуації українських громадян з території Лівії.
Виліт літака до України очікувався у проміжку часу з 13.00 до 14.00. Прибуття до Києва – о 17.00 – 18.00.
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