Черновецький заявив, що не дозволить провести дострокові вибори

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не виключає, що сьогодні буде на засіданні Київради, яке призначене на 14.00.

Як повідомляють «Подробиці», про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав учора після зустрічі з опозиційними депутатами Київради.

«Цілком імовірно, що я завтра буду на сесії», - сказав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв депутатів фракції Віталія КЛИЧКА «УДАР» у своєму кабінеті в мерії.

Вчора депутатам від опозиції, які намагалися розшукати Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ще минулого тижня, вдалося поспілкуватися з мером і почути відповіді на питання, що цікавили їх, зокрема, «чому обранець киян ось вже майже рік не виконує свої обов`язки: не відвідує засідання Київради, не приймає громадян і не керує містом».

У відповідь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Все, що я роблю, відповідає закону і регламенту Київради, за яким сесію може вести мій заступник – секретар Київради».

У переданій УНІАН інформації прес-служби Київради вчора повідомлялося про цю зустріч коротко. Зокрема, наголошувалося, що мер обговорив з депутатами проблеми міського господарства і місцевого самоврядування.

«Ми обговорили з депутатами питання місцевого самоврядування, зміни до бюджету столиці, проблеми в житлово-комунальному господарстві», - цитувала прес-служба слова міського голови.

У свою чергу прес-служба «УДАРу» повідомила, що депутати фракції закликали Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО подати у відставку, і не залишають намірів судитися з ним.

Опозиціонери залишилися не задоволені підсумками зустрічі з мером Києва, оскільки, за їхньою інформацією, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не був налаштований на конструктивне обговорення проблем столиці та виконання ним своїх службових обов`язків.

«Звичайно, те, що після довгих пошуків і залучення ЗМІ ми все ж таки примусили мера з`явитися на робочому місці, вже саме по собі плюс. Ми пішли на зустріч, оскільки стурбовані бездіяльністю влади, яка не хоче вирішувати актуальні проблеми столиці. Проте конструктивної розмови не вийшло - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не був налаштований на діалог, повідомив, що не збирається писати заяву про відставку, не дозволить провести дострокові вибори в столиці й сам вирішуватиме, коли ходити на роботу і які саме повноваження виконувати», - розповіла заступник голови фракції «УДАР» Наталія НОВАК після зустрічі.

За її інформацією, у відповідь на такі слова мерові зачитали 141 статтю Конституції України, яка чітко вказує, що саме мер має вести засідання міської ради.

«Ми чітко заявили Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ - або він починає виконувати свої повноваження, або має написати заяву і піти у відставку. Тоді кияни зможуть обрати собі нового мера, який працюватиме на благо міста. У відповідь на це мер обіцяв «подумати», - сказала Н.НОВАК.

Вона висловила надію, що після цієї розмови мер буде хоча б вести засідання Київради.

«Але наміри нашої фракції не змінилися - наступного тижня ми подамо до суду за невиконання мером своїх обов`язків і за перевищення повноважень секретарем Київради», - сказала представник фракції.

Вона переконана, що ситуація, яка склалася в столиці, вимагає негайного розв’язання. «Сьогодні влада вдає, що мер нібито працює, хоча сам він навіть не намагається створювати видимість роботи. Але багатьох така ситуація влаштовує, оскільки окремим політичним силам не вигідно проведення дострокових виборів у Києві. Але в цьому питанні головною має бути буква закону, а не політична доцільність», - наголосила Н.НОВАК.