Як українці оцінюють ситуацію в економіці (опитування)

Українці вважають ситуацію в економіці країни критичною, проте кредит довіри владі зберігається.

Про це повідомив директор департаменту комунікацій Gorshenin Group Володимир ЗАСТАВА, представляючи на прес-конференції в Києві результати соціологічного дослідження Інституту Горшеніна «Перший рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА. Підсумки».

Зокрема, згідно з даними опитування, переважна більшість опитаних (78,1%) вважає, що економічна ситуація в Україні за останній рік погіршилась. Із них 59,3% вважають, що ситуація «точно погіршилась», 18,8% - «швидше, погіршилась».

І лише 11,8% вважають, що ситуація в економіці покращилась. Із них 8,5% вважають, що вона «швидше, покращилась», 3,3% - «точно покращилась». Кожному десятому українцеві (10,1%) важко відповісти на це питання.

В.ЗАСТАВА нагадав, що в березні 2010 року 56,6% респондентів чекали покращення в економіці країни, при цьому 23,1% чекали, що зміни відбудуться менш ніж за 1 рік, ще 18,2% - до 2-х років. У сумі, за його словами, це становило 41,3%.

Експерт, водночас, відзначив, що ситуація для влади не критична, оскільки в цілому діяльність Віктора ЯНУКОВИЧА за рік його перебування на посту Президента України позитивно оцінюють близько третини українців (35,5%). На думку експерта, це є добрим показником, навіть незважаючи на те, що кожен другий громадянин України (50,8%) негативно оцінює діяльність Президента.

Він нагадав, що за підсумками 100 днів президентства В.ЯНУКОВИЧА позитивна оцінка його діяльності становила 64,9%. «Таким чином, цей показник знизився майже в два рази порівняно з травнем 2010 року. Проте кредит довіри виборців поки що не вичерпаний українською владою», - вважає В.ЗАСТАВА.

Також, згідно з опитуванням, майже половина українців (46,1%) відзначає, що їхнє ставлення до В.ЯНУКОВИЧА за рік його перебування на посту Президента України погіршилось. Із них 28,8% дали відповідь «точно погіршилось», 17,3% - «швидше, погіршилось». Більш як чверть опитаних (26,1%) заявили, що їхнє ставлення до В.ЯНУКОВИЧА за рік покращилось. Із них вибрали відповідь «швидше, покращилось» 16,1%, «точно покращилось» - 10,0%. При цьому більш як чверті громадян України (27,8%) важко відповісти на це питання.

В.ЗАСТАВА розповів, що велика частина громадян (59,3%) в цілому негативно оцінює діяльність впродовж року уряду України на чолі з Миколою АЗАРОВИМ. Із них відповідь «точно негативно» вибрали 42,9%, «швидше, негативно» - 16,4%. Позитивну оцінку діяльності уряду дала більш як чверть українців (26,9%). Із них варіант «швидше, позитивно» вибрали 16,1%, «точно позитивно» - 10,8% опитаних. Важко відповісти на це питання 13,8% респондентів.

***Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування на тему: «Перший рік президентства В.ЯНУКОВИЧА» з 14 по 23 лютого 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років у всіх областях України. Квотами були область, стать і вік респондентів, а також тип населеного пункту. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.