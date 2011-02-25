За 4 години прямого ефіру Янукович дав відповіді на 38 запитань
19:28, 25 лютого 2011Політика
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Рахувала прес-служба Президента
Телевізійний проект «Розмова з країною» за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА тривав 4 години і 4 хвилини.
Глава держави відповів на 38 запитань. З них 28 запитань поставили громадяни під час прямих включень з 14 регіонів, а 10 – журналісти в студії, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Загалом на адресу В.ЯНУКОВИЧА надійшло понад 50 тисяч запитань громадян. Кожен з них отримає відповідь, йдеться у повідомленні.
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