В Адміністрації Януковича вже три місяці тягнуть з лауреатами Держпремії

Випадок безпрецедентний — досі не відомі імена лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки 2010 року. За всю історію існування найвищої державної відзнаки «за видатні наукові дослідження» (а це понад чотири десятиліття) такого ще не траплялося.

Про це пише Лідія Суржик у свіжому номері «Дзеркала тижня. Україна».

„Згідно з чинним положенням, Держпремія у галузі науки і техніки присуджується указом президента України, який оприлюднюється зазвичай до першого грудня поточного року — річниці референдуму про державну незалежність. Однак незабаром закінчується термін прийняття робіт на здобуття Державної премії 2011 року, а лауреати-2010 так і не названі, не нагороджені й не пошановані як годиться, що, зрозуміло, викликає чимало запитань та породжує сум’яття у науковому середовищі“, — відзначає автор.

Академік Володимир Семиноженко висловив припущення, що затримка з президентським указом може бути викликана „технічними причинами“, оскільки в АП наразі йде величезний вал документації, яку апарат просто не встигає обробляти, — отож, на його думку, указ про присудження Держпремії ось-ось має з’явитися.

Багато науковців вважають, що головну роль у затримці указу зіграв людський чинник: серед здобувачів Держпремії є прізвища, котрі з певних причин не влаштовують главу держави та його оточення. Таке припущення підтвердило і достовірне джерело у владних структурах.

Щоправда, ситуації, коли президент або його секретаріат (а раніше — ЦК Компартії) не погоджувалися з рішенням Комітету з Держпремій, свого часу траплялися неодноразово. У таких випадках окремі роботи чи прізвища люди „нагорі“ просто викреслювали. Такі пікантні подробиці не набували значного розголосу, здебільшого залишаючись поза увагою широкого загалу. Нинішнє державне керівництво, вочевидь, плекало свої плани, а реалізувати — не спромоглося.