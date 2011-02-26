Глава НБУ розповів, звідки в нього 150 мільйонів доходу

Голова Національного банку України (НБУ) Сергій АРБУЗОВ повідомив, що доходи одержані ним у 2010 році, пов'язані з інвестиційними вкладами, зробленими раніше.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня».

«Гроші були зароблені, коли я працював у комерційному банку. Я робив інвестиції, достатньо давно працюю в банківській системі, розумію, що таке інструмент ОВДП, інші інвестиційні інструменти, а 2008-2009 роки взагалі відрізнялися динамічністю цін на активи", - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він підкреслив, що вказані в його декларації 150 млн. грн. доходу за 2010 рік було перевірено податковими органами в установленому порядку.

«Де ці 150 млн. фігурують? У декларації. Раз у декларації — отже , вони оподатковані. Це результат, який підтверджений первинними документами — відповідними договорами, і він перевірявся податковою адміністрацією» - каже С. АРБУЗВ.

Також він повідомив, що відсутність стандартного ідентифікаційного коду пов'язана з тим, що існує судове рішення, котре дає йому право використовувати номер паспорта.

«У мене є код - я використовую для цього номер паспорта. Для цього я звернувся в податкову - мені там відмовили. Після цього я звернувся до суду, і мені там дозволили використовувати для ідентифікаційних потреб номер паспорта. Я не роблю операцій без ідентифікації - кожна з них ідентифікована номером паспорта», - зазначив С.АРБУЗОВ.