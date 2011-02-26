Томенко: Янукович має порадити вчити українську не онукам, а Табачнику

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має радити вчити українську мову не лише своїм родичам, а й чиновникам з його уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови ВР заявив під час ефіру на “5 каналі”.

За словами М.ТОМЕНКА, зі світоглядної точки зору він підтримує главу держави в даному питанні, оскільки В.ЯНУКОВИЧ показав приклад, що деякі люди, які розмовляли російською раніше, нині з поваги до держави вчаться розмовляти українською.

"Але мені здається, що Президенту варто було б радити вчити українську мову не онукам своїм, бо це приватна справа, а міністру освіти ТАБАЧНИКУ, Одеському міському голові КОСТУСЄВУ і так далі", - сказав заступник голови ВР. Більше того, додав М.ТОМЕНКО, він готовий надати главі держави список тих осіб, які потребують такої поради. "Ці люди щоденно показують, що вони ненавидять Україну. Тому мені здається, Президент повинен вийти за рамки пропагування української мови в своїй сім’ї, а зайнятися чиновниками, причому чиновниками найвищого рівня, які цю мову і культуру знищують", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 лютого, в ефірі проекту “Розмова з країною” Президент України В.ЯНУКОВИЧ порадив російськомовним студентам вчити українську мову.

Президент зауважив, що радив своїм онукам вчити українську та іноземні мови. «Впевнений, що ви також можете робити. Тільки нам потрібно до цього відноситись нормально. Ми живемо в Україні, на українській землі. І ми повинні відноситись до цього з повагою та гордістю», - наголосив він, звертаючись до студентки, яка поставила відповідне запитання.