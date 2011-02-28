Кожем’якін стверджує, що арешт його родича не пов’язаний з політикою

Перший заступник голови фракції “БЮТ-Батьківщина” Андрій КОЖЕМ’ЯКІН стверджує, що арешт його родича Владислава ЯРЦЕВА не пов’язаний з політикою.

“В деяких ЗМІ й досі з’являються повідомлення про зв’язок між арештом мого родича Владислава ЯРЦЕВА і моєю політичною діяльністю. Це досить дивно, адже таким чином можна трактувати будь-які події та обставини, пов’язані з публічною людиною”, - йдеться у заяві А.КОЖЕМ’ЯКІНА, що оприлюднена на сайті Блоку Юлії Тимошенко.

Він наголосив, що “в даному випадку, немає ніякої політики”. “ЯРЦЕВУ висунуто звинувачення за кримінальною статтею. Але я переконаний, що він ні в чому не винний, факти про це свідчать, і слідство невдовзі це доведе”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, заступника голови Солом’янської РДА В.ЯРЦЕВА і начальника управління ЖКГ Солом’янської РДА було затримано 18 лютого. Стосовно обох посадовців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

21 лютого Голосіївський райсуд Києва обрав стосовно обох затриманих запобіжний захід - утримання під вартою терміном два місяці.

В.ЯРЦЕВ є родичем першого заступника керівника парламентської фракції “БЮТ-Батьківщина” А.КОЖЕМ’ЯКІНА.