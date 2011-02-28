Експерт каже, що Янукович показав свою здатність тримати удар

Президент Віктор Янукович готовий до діалогу з людьми.

Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в ексклюзивному коментарі кореспонденту ГолосUA.

“Президент під час “Розмови з країною” показав, що він готовий до діалогу, готовий до такого живого спілкування”, - зазначив він.

Експерт відмітив, що раніше Президента звинувачували, що він не проводить прямих ефірів, не спілкується з журналістами.

“І він показав, що може це робити. Але, очевидно, на Банковій не хочуть перетворювати роботу Президента в постійний піар і гру на публіку, - зауважив політолог. - Хоча, очевидно, така практика буде збережена. Швидше за все, такі зустрічі з людьми в прямому ефірі стануть регулярними”.

Кулик додав, що Президент показав свою здатність “тримати удар” в прямому ефірі.

“І ще він озвучив напрямки, які раніше не озвучувалися ним. Вперше він заявив, що підняття пенсійного віку має бути не лише для жінок, а й для чоловіків. Вперше заявив про екологічні виплати. І це дуже добре”, - підкреслив експерт.

Нагадаємо, 25 лютого на річницю своєї інавгурації, Президент Віктор Янукович провів у прямому ефірі чотиригодинну "Розмову з країною".