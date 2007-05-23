Янукович завтра їде на саміт глав урядів країн СНД

Очікується, що завтра, 24 травня, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибуде до Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, приліт В.ЯНУКОВИЧА в Сімферополь очікується в першій половині дня.

В.ЯНУКОВИЧ прибуде в Крим на саміт глав урядів країн-учасниць СНД, головні заходи якого пройдуть у Ялті 25 травня.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання Ради глав урядів країн СНД головування в Раді, за даними МЗС України, буде передане В.ЯНУКОВИЧУ. Співголовами призначаються прем`єр-міністр Республіки Білорусь і прем`єр-міністр Республіки Таджикистан.

24-25 травня буде обмежено рух автотранспорту по трасі аеропорт "Сімферополь"-Сімферополь-Алушта-Ялта. ДАІ Криму закликала водіїв не планувати без крайньої потреби поїздки 24-25 травня. Державтоінспекція просить громадян не заважати проїзду автомобілів особливої норми, що прямують на саміт до Ялти.