Добкін допоміг Києву, «який голодує»
15:34, 28 лютого 2011Політика
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Дефіциту гречки, каже, немає
Харківщина передала Києву 300 тонн гречки – Добкін
Харків. 28 лютого. УНІАН. Харківська область передала Києву 300 тонн гречки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.
«Ми нещодавно передали Києву 300 тонн гречки. Це допомога нашого регіону Києву, який голодує. Нам гречки вистачає до наступного врожаю», - пожартував губернатор.
М.ДОБКІН відзначив «нездоровий ажіотаж» навколо гречки в Україні і зауважив, що на сьогодні дефіциту цієї сільськогосподарської культури в Україні немає.
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