Мер Херсона потрапив до лікарні

Мер Херсона Володимир САЛЬДО госпіталізований з пневмонією.

Як повідомило кореспондентові УНІАН джерело в мерії Херсона, міського голову госпіталіували в лікарню Дніпровського району міста ім. Лучанського.

Співбесідникові агентства важко відповісти, в якому стані на даний момент знаходиться мер, але він запевнив, що життю В.САЛЬДО загрози немає і, за оптимістичними прогнозами, вже у понеділок він може бути на робочому місці.