Мер Херсона потрапив до лікарні
10:08, 03 березня 2011Політика
2382 0
Прогнози оптимістичні
Мер Херсона Володимир САЛЬДО госпіталізований з пневмонією.
Як повідомило кореспондентові УНІАН джерело в мерії Херсона, міського голову госпіталіували в лікарню Дніпровського району міста ім. Лучанського.
Співбесідникові агентства важко відповісти, в якому стані на даний момент знаходиться мер, але він запевнив, що життю В.САЛЬДО загрози немає і, за оптимістичними прогнозами, вже у понеділок він може бути на робочому місці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter