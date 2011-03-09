Вручення Шевченківської премії пройде без Шкляра і Януковича
08:50, 09 березня 2011Політика
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Президентові ще не зняли шви
|Василь Шкляр
Як повідомляє газета "Сегодня", не буде на врученні і самого президента: за повідомленням його прес-служби, лікарі заборонили Віктору Януковичу поїздки на великі відстані до зняття швів на нозі, яке заплановане на 11—12 березня.
Як повідомлялося раніше, письменник Василь Шкляр звернувся з листом до Віктора Януковича, де заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, поки посаду міністра освіти і науки, молоді і спорту обіймає Дмитро Табачник.
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