Наша Україна хоче поговорити «про наш вплив на світову культуру»

Партія «Наша Україна» ініціює проведення всесвітньої конференції до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Як повідомляє прес-служба партії, про це сьогодні у Каневі Черкаської області заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Ця конференція має зібрати провідних культурологів, філософів, дослідників літератури, аби у широкому світовому контексті сказати про Україну, про її культурне значення для світу і про Шевченка. Нам потрібні події, коли ми промовляємо до світу, а світ звертається до нас. Нам потрібно вийти за межі суто внутрішньої дискусії. Ми маємо говорити про наш вплив на світову культуру, і в цьому сенсі – про 200-ліття центральної постаті нашої сучасної культури – Тараса Шевченка», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зауважив, що відповідний проект постанови найближчим часом народні депутати від «Нашої України» зареєструють у парламенті.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав українську інтелігенцію, всі громадські та політичні сили України, а також авторитетні інституції світового українства підтримати цю ініціативу.

Він також наголосив на тому, що до 200-річчя Кобзаря потрібно завершити повне видання його творів - віршів, малюнків, усього творчого надбання.

«Ми прийшли сюди, щоб вшанувати пам`ять Кобзаря і сказати, що дивимось у майбутнє, як вільні люди, які більше не дадуть вдягнути на себе кайдани. Ми пишаємося тим, що у нас є світовий геній – Тарас Шевченко», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.