Черновецький затіяв свій маленький переворот?

Київська міська рада учора на пленарному засіданні сесії затвердила структуру та склад свого власного виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації.

Як повідомив кореспондент УНІАН, проект рішення «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» було подано Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Згідно з прийнятим рішенням, визнано такими, що втратили чинність, 28 пунктів різних попередніх рішень Київської міської ради, прийнятим в період з 2002 по поточний рік.

Проект без обговорення підтримали 70 депутатів. Водночас, після голосування депутати від опозиції заявили, що, як виявилось, у жодного з них немає тексту документу, і що жоден з них не знає, про що йде мова у рішенні. На вимогу роздати їм відповідні проекти рішень та ще раз проголосувати по даному питанню секретар Київради Олесь ДОВГИЙ оголосив перерву для встановлення причин відсутності необхідних паперів, після якої до переголосування вже не повертались. Як пояснив О.ДОВГИЙ, зазначені проекти рішень були роздані депутатам, але вони лежали не в тих папках, де їх шукали.

В інтерв’ю журналістам О.ДОВГИЙ, сказав, що прийняте рішення «лише в котрий раз показує те, що і так є чітко прописане законом (про столицю - УНІАН) і скріплено рішенням Конституційного Суду (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві, рішення від 25 грудня 2003 р. – УНІАН) в тому, що у Києві немає Київської міської державної адміністрації, а в Києві існує виконавчий орган Київської міської ради - Київська міськдержадміністрація».

«Всі без виключення управління і структури КМДА є виконавчим органом Київради і підпорядковані, в першу чергу, Київраді. Це говорить про те, що очолювати і очолює виконком Київської міської ради може лише Київський міський голова, який одноосібно є і головою виконкому, і головою Київради, мером міста Києва», - зазначив О.ДОВГИЙ.

При цьому він підкреслив, що таке рішення приймалося і минулим скликанням Київради, оскільки необхідність його прийняття визначене законодавством.

О.ДОВГИЙ спростував зв’язок прийняття зазначеного рішення з нібито можливими змінами в керівництві КМДА. Він висловив переконання, що чутки про Указ Президента про призначення нового голови КМДА є лише плітками.

Водночас депутат Київради фракції В.Кличка Володимир БОНДАРЕНКО на прес-конференції висловив думку, що таке рішення Київради стало потрібно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ саме через ці чутки щодо Указу Президента. За його словами, завдяки новому рішенню Київради тепер КМДА їй повністю підпорядкована. «Відчувши, що ситуація в країні загострюється, і що Президент може приймати Укази, що стосуються Києва, нинішнє керівництво пішло на маніпуляції, щоб у випадку Указу Президента про зміну голови КМДА можна було працювати й надалі», - сказав він, назвавши дане рішення «маленьким переворотом», який хоче здійснити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зі своїми соратниками.

Депутати від фракцій БЮТ та «Наша Україна» в Київраді також висловили протест з приводу того, як приймалось це рішення. За їхніми словами, такі грунтовні питання не приймаються нашвидкуруч і попередньо проекти мають проходити відповідні профільні комісії, чого в даному випадку не було.