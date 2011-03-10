Судді ВС зібрали підписи про недовіру Онопенку

У п`ятницю, 11 березня, відбудеться засідання пленуму Верховного суду України, на порядок денний якого винесене лише одне питання: про висловлення недовіри голові ВСУ Василеві ОНОПЕНКУ, повідомляє Українська правда.

За даними сайту, судді Верховного Суду підготували подання про висловлення недовіри главі суду Василю Онопенку.

Під документом підписалися 19 з 49-ти суддів цього суду. Таким чином вони реалізували надане їм у ході судової реформи право висловлення недовіри Онопенку.

"Замість вирішення основних проблем у сфері судоустрою, діяльність глави Верховного Суду носила переважно політичний характер, що призвело до політизації Верховного Суду в очах вищих посадових осіб держави та, на наш погляд, спонукало суб’єктів законодавчої ініціативи до ініціювання зазначених законодавчих змін", - заявили судді.

"Вважаємо, що відповідальність за системні проблеми у сфері судоустрою має нести глава Верховного Суду Онопенко як посадова особа, що представляє Верховний Суд України та тривалий час представляла усю судову систему держави", - йдеться в поданні.

Судді зазначають, що за час перебування на посаді Онопенко не забезпечив належної організації процесу судочинства у Верховному Суді.

"Внаслідок цього у Верховному Суді наразі накопичилися тисячі справ, які потребують невідкладного розгляду. Вважаємо, що такі дії Онопенка мають стати предметом розгляду Пленуму Верховного Суду", - йдеться в поданні.

У прес-службі Верховного суду України УНІАН підтвердили, що пленум відбудеться, однак його порядок денний наразі невідомий.