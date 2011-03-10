Журналістів одеського телеканалу перевірили на детекторі брехні

Співробітників телеканалу АТВ піддали перевірці на детекторі брехні у зв`язку з оприлюдненням інформації про проведену нараду, на якій було дано вказівки журналістам про зміну акцентів у редакційній політиці.

В інтерв`ю УНІАН гендиректор каналу АТВ Олександр ФІЛІППОВ підтвердив, що повідомлення ЗМІ про перевірку співробітників на детекторі брехні відповідають дійсності, однак «процедура була проведена на добровільній основі».

О.ФІЛІППОВ також дав ствердну відповідь на запитання про те, чи подавали журналісти телеканалу письмові заяви про бажання пройти перевірку на детекторі брехні. Хоча не сказав, чи є відповідний пункт про проведення таких досліджень у трудових договорах співробітників, які укладаються з адміністрацією телекомпанії АТВ.

На думку гендиректора АТВ, «у нас достатньо охочих винести інформацію за межі каналу. Журналісти, власне, для цього і працюють, щоб доносити інформацію до людей, а не зберігати щось у секреті… Людина має право від цього відмовитися, але це вже – наскільки людина бачить себе журналістом. Тому що журналіст, який не хоче проходити таку перевірку і планує брехати людям, виглядає, напевно, трохи дивно. З іншого боку, журналіст, який пройшов перевірку і знає, що він чистий у своїх намірах, помислах, і знає, що йому нічого приховувати, гідний пошани і довіри».

Тим часом, перевірка співробітників АТВ на детекторі брехні була проведена, за повідомленням деяких ЗМІ, «у зв`язку з публікацією… про закриту нараду, яку провів Ігор МАРКОВ. На цій нараді було вирішено змінити інформаційну політику каналу у зв`язку з падінням рейтингу і розіграти схему «хороший цар - погані бояри». Саме це і відбувається в інформаційній політиці каналу в останні дні. Вперше з`явилися критичні новини про роботу ЖКГ, про проблеми зі стоянками, проте йдуть і хороші сюжети про мера міста (Олексія КОСТУСЄВА – УНІАН). Наприклад, про те, як урядовець сходив на «Привоз», зустрівся з його працівниками і покуштував квашеної капусти». Таким чином, перевірка на детекторі брехні проводилася з метою з`ясувати джерело просочування інформації, відзначають ЗМІ.

В оприлюдненому 1 березня зверненні під назвою «АТВ: теорія обману» колектив інтернет-видання «Думская.net», дружнього до телеканалу АТВ і близького до заступника голови Одеської облради Олексія ГОНЧАРЕНКА, зокрема, на адресу керівництва телекомпанії заявив: «Ми вас хоча і поважаємо, але дурити одеситів недобре. Та і від старанного облизування вами представників нової влади у глядачів теж залишається неприємний осад...».

Як повідомлялося, російськомовний одеський телеканал АТВ з`явився в 2006 році, транслюючи в ефірі, в основному, радянські фільми. Потім створювалися передачі, в яких піддавалися різкій критиці політика міських і центральних властей України. У 2007 році Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про позбавлення каналу АТВ ліцензії на телемовлення і виключила телеканал зі списку телеканалів, обов`язкових до трансляції кабельними операторами міста Одеси, обвинувативши АТВ «у порушенні умов ліцензії і в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і закликах до руйнування конституційного ладу». Проте згодом судом заборонні рішення Нацради по телеканалу АТВ були скасовані.