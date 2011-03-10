Симоненко: в Україні необхідно ввести смертну кару

За роки незалежності в Україні було скоєно більш як 70 тисяч замахів і вбивств на замовлення.

Про це заявив лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО під час круглого столу в інформаційній агенції «ГолосUA», посилаючись на дані Державної судової адміністрації.

Він повідомив, що, за інформацією МВС, торік в Україні було зареєстровано 500 тисяч 902 злочини, упродовж року зростання їх становило 15%.

Разом з тим, підкреслив лідер КПУ, розкрито з них було лише 57%. «Ви ж бачите, що кожен третій злочин не розкритий», - заявив П.СИМОНЕНКО.

Він також повідомив, що кількість крадіжок збільшилася на 44,8%, кількість групових злочинів - на 16%, крім того, у 2010 році було скоєно 258 умисних вбивств.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що з цього числа злочини скоювали: неповнолітні - 10% злочинів, безробітні - 28% і люди у стані алкогольного сп’яніння - 10%.

Через це, наголосив лідер комуністів, в Україні необхідно ввести смертну кару, щоб убезпечити громадян від злочинів, що скоюються в країні. Лідер комуністів підкреслив, що матері повинні не боятися за своїх дітей, коли відпускають їх на вулицю.