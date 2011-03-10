У НДІ українознавства вважають указ Януковича знищенням інституту

У Національному науково-дослідному інституті українознавства (ННДІУ) вважають реорганізацію установи її “фактичним знищенням”.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті установи.

“На виконання рішення Вченої ради ННДІУ №1 від 11.01.11 року директор ННДІУ Петро КОНОНЕНКО звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням втрутитись у процес так званої реорганізації і не допустити в рік 20-ліття незалежності України фактичного знищення Національного науково-дослідного інституту українознавства як однієї з провідних наукових установ”, – сказано в повідомленні.

В ННДІУ нагадують, що ініціатива реорганізації установи у Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії належить Міністерству освіти і науки, молоді та спорту.

“Це рішення (розпорядження Кабміну про реорганізацію ННДІУ від 5 січня 2011 року – УНІАН) прийняте не тільки без урахування позиції, а навіть без відома колективу ННДІУ та з порушенням процедури погодження. До цього часу Інститут не отримав жодних офіційних документів з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту”, – зазначають в інституті.

Вчена рада установи обговорила ситуацію щодо реорганізації ННДІУ. “Було констатовано, що, зважаючи на значну відмінність у предметі та методології наукових досліджень з українознавства та всесвітньої історії, можна стверджувати про наміри зміни напрямку діяльності науково-дослідної установи. Фактично йдеться про спробу згортання під виглядом реорганізації діяльності Національного науково-дослідного інституту українознавства та утворення замість нього нової наукової установи з домінуванням історичного профілю. Водночас набуття нею статусу національної відбувається в обхід процедури, передбаченої чинним законодавством України”, – стверджують в ННДІУ.

В повідомленні також зазначено, що “ряд вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства, наукова громадськість вже дали відповідну оцінку реорганізації”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ підписав указ, яким дозволив реорганізацію Національного науково-дослідного інституту українознавства шляхом перетворення його на Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії.