Путін: якщо Україна приєднається до ЄС, Росія вибудує кордон

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін заявив, що Росія вітала б переговори щодо приєднання України до Митного союзу.

"Це суверенне рішення української держави. Ми вітали б переговори з Україною з цього питання, до цього прагнутимемо, розмовлятимемо з нашими партнерами", - сказав Путін, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції за підсумками Міждержавної ради ЄврАзЕС і засідань Ради міністрів Союзної держави.

"Ми знаємо, що Україна веде переговори про створення з Євросоюзом зони вільної торгівлі. Рівень митного захисту, який Україна вимовила собі, вступаючи до СОТ, більш ніж удвічі нижчий, ніж наш єдиний митний тариф. І навіть у разі приєднання Росії до СОТ на тих засадах, які ми нині для себе визначили з партнерами у переговорах СОТ, він майже не зміниться - він буде вдвічі вищий, ніж український", - цитує російського прем`єр-міністра РІА "Новости".

"Це означає, що якщо Україна створить зону вільної торгівлі разом з Євросоюзом і вимушена буде поступитися по багатьох позиціях, чутливих для української економіки, то вона, зрозуміло, розраховуватиме на те, що ці товари підуть на російський ринок. А ми не зможемо цього дозволити собі зробити".

За його словами, в цій ситуації Росія буде вимушена почати вибудовувати кордон.

"Ми з колегами - і з Білоруссю, і з Казахстаном - ясно це усвідомлюємо. Я не вірю, що і Казахстан, і Білорусь негайно поставлять перед Росією питання про закриття митного кордону. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що наслідки будуть тяжкими", - сказав російський прем`єр.

За його словами, це поганий сценарій розвитку подій, зокрема маючи на увазі і характер взаємин Росії і України. "А ось вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору, або Митного союзу - це зовсім інша справа, і позиції зовсім інші, набагато більш виграшні", - сказав Путін.