Названо нові легковики, які в Україні нарозхват: ТОП-10 моделей липня

На першому місці опинився компактний кросовер Toyota RAV4.

За підсумками липня продажі нових легкових авто в Україні сягнули 5754 одиниць. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

На вітчизняному ринку беззаперечно домінують кросовери. Із десяти найпопулярніших моделей дев'ять належать до сегмента кросоверів або позашляховиків. Єдиний виняток – Skoda Octavia, яка давно стала "народним" автомобілем.

Серед брендів беззаперечним лідером є Toyota, одразу три її моделі потрапили до ТОП-10 – це RAV4, Land Cruiser Prado та Yaris Cross. Перша лідирує у рейтингу із великим відривом, суттєво випереджаючи Renault Duster, який довгий час залишався в Україні найпопулярнішим новим авто.

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Загалом ринок фактично поділили європейські та японські бренди – принаймні, якщо казати про десятку лідерів. У ній немає ані китайських, ані американських легковиків.

Десять найпопулярніших моделей місяця:

Toyota RAV4 – 357 од.

Renault Duster – 286 од.

Škoda Kodiaq – 259 од.

Hyundai Tucson – 232 од.

Volkswagen Touareg – 212 од.

Toyota Land Cruiser Prado – 189 од.

Toyota Yaris Cross – 185 од.

Škoda Octavia – 184 од.

Mazda CX-5 – 157 од.

Suzuki SX4 – 111 од.

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Упродовж першого півріччя українці поставили на облік 111,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Найбільшим попитом користувалися кросовери, які забезпечили 53% усіх реєстрацій імпортованих авто. Найчастіше українці обирали бензинові моделі, а лідером серед уживаних кросоверів став Volkswagen Tiguan.

Сегмент кросоверів домінував і на ринку нових легкових автомобілів. За підсумками першого півріччя на такі машини припало 80% усіх продажів нових авто в Україні.

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