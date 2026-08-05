Названо нові легковики, які в Україні нарозхват: ТОП-10 моделей липня

За підсумками липня продажі нових легкових авто в Україні сягнули 5754 одиниць. Такі дані наводить "УкрАвтопром".
На вітчизняному ринку беззаперечно домінують кросовери. Із десяти найпопулярніших моделей дев'ять належать до сегмента кросоверів або позашляховиків. Єдиний виняток – Skoda Octavia, яка давно стала "народним" автомобілем.
Серед брендів беззаперечним лідером є Toyota, одразу три її моделі потрапили до ТОП-10 – це RAV4, Land Cruiser Prado та Yaris Cross. Перша лідирує у рейтингу із великим відривом, суттєво випереджаючи Renault Duster, який довгий час залишався в Україні найпопулярнішим новим авто.
Загалом ринок фактично поділили європейські та японські бренди – принаймні, якщо казати про десятку лідерів. У ній немає ані китайських, ані американських легковиків.
Десять найпопулярніших моделей місяця:
- Toyota RAV4 – 357 од.
- Renault Duster – 286 од.
- Škoda Kodiaq – 259 од.
- Hyundai Tucson – 232 од.
- Volkswagen Touareg – 212 од.
- Toyota Land Cruiser Prado – 189 од.
- Toyota Yaris Cross – 185 од.
- Škoda Octavia – 184 од.
- Mazda CX-5 – 157 од.
- Suzuki SX4 – 111 од.
Вітчизняний авторинок – останні новини
Упродовж першого півріччя українці поставили на облік 111,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Найбільшим попитом користувалися кросовери, які забезпечили 53% усіх реєстрацій імпортованих авто. Найчастіше українці обирали бензинові моделі, а лідером серед уживаних кросоверів став Volkswagen Tiguan.
Сегмент кросоверів домінував і на ринку нових легкових автомобілів. За підсумками першого півріччя на такі машини припало 80% усіх продажів нових авто в Україні.