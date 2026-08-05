ЄС передасть Україні кошти від прибутків від заморожених активів Росії: про яку суму мова

Попередній транш Україна отримала у березні 2026 року.

Європейський Союз надасть Україні 1,4 мільярда євро непередбаченого прибутку від заморожених активів Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Це вже п'ятий такий транш. Попередній надійшов у березні 2026 року. З моменту іммобілізації російські активи принесли загалом 8 мільярдів євро непередбаченого прибутку.

"Росія повинна заплатити за спричинені нею руйнування. І ми використовуємо кошти, отримані від заморожених російських активів, щоб забезпечити виконання цієї вимоги. Ми надаємо Україні ще 1,4 млрд євро з цих коштів. Це допоможе Україні продовжувати чинити опір незаконній війні Росії, вирішувати її нагальні військові та оборонні потреби", - заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Ці кошти надходять з активів Центробанку РФ, знерухомлених відповідно до санкцій ЄС. Хоча самі активи залишаються замороженими, відсотки за залишками готівки не належать Росії, і Рада ЄС вирішила, що цей чистий прибуток має бути використаний для допомоги Києву.

95% коштів буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва у сфері позик для України (ULCM) та 5% через Європейський фонд миру (EPF).

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості України.

"Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити", - написав він.

Міжнародна допомога Україні – останні новини

30 червня Україна отримала 3,8 мільярда євро від ЄС. Ці кошти передбачалися спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб – виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

25 червня Україна отримала перший транш на 3,2 мільярда євро від ЄС з кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро. Кошти, що надійшли до державного бюджету, будуть спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості України.

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