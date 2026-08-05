ЄС передасть Україні кошти від прибутків від заморожених активів Росії: про яку суму мова

Європейський Союз надасть Україні 1,4 мільярда євро непередбаченого прибутку від заморожених активів Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Це вже п'ятий такий транш. Попередній надійшов у березні 2026 року. З моменту іммобілізації російські активи принесли загалом 8 мільярдів євро непередбаченого прибутку.

"Росія повинна заплатити за спричинені нею руйнування. І ми використовуємо кошти, отримані від заморожених російських активів, щоб забезпечити виконання цієї вимоги. Ми надаємо Україні ще 1,4 млрд євро з цих коштів. Це допоможе Україні продовжувати чинити опір незаконній війні Росії, вирішувати її нагальні військові та оборонні потреби", - заявила президентка Європейської комісії Урсула  фон дер Ляєн.

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Ці кошти надходять з активів Центробанку РФ, знерухомлених відповідно до санкцій ЄС. Хоча самі активи залишаються замороженими, відсотки за залишками готівки не належать Росії, і Рада ЄС вирішила, що цей чистий прибуток має бути використаний для допомоги Києву.

95% коштів буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва у сфері позик для України (ULCM) та 5% через Європейський фонд миру (EPF).

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості України.

"Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити", - написав він.

Міжнародна допомога Україні – останні новини

30 червня Україна отримала 3,8 мільярда євро від ЄС. Ці кошти передбачалися спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб – виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

25 червня Україна отримала перший транш на 3,2 мільярда євро від ЄС з кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро. Кошти, що надійшли до державного бюджету, будуть спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості України.

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