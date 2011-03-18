Суд вважає, що зятеві Онопенка більше 10 років не світить

Печерський районний суд Києва сьогодні, під час першого засідання з розгляду по суті кримінальної справи за обвинуваченням екс-першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА у скоєнні службових злочинів, перейшов до оголошення обвинувального висновку.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання суд встановив особи свідків, які допитуватимуться у справі і з’явилися за викликом, після чого їм було запропоновано залишити залу судових засідань до моменту, коли настане необхідність їх виклику.

Крім того, головуюча на судовому засіданні суддя Оксана ЦАРЕВИЧ задовольнила клопотання підсудного щодо проведення в залі представниками засобів масової інформації фото-та відеозйомок під час всього судового процесу, за винятком, коли оголошуватимуться протоколи слідчих дій і допитуватимуться свідки. Також ЗМІ заборонено знімати суддю, його секретаря та представників обвинувачення.

Сторона захисту вдруге звернулася з клопотанням до суду, щоб розгляд справи проводився колегіально у складі трьох суддів, а не одним суддею, оскільки, на думку адвокатів, таким чином, «є очевидною і безумовною гарантією щодо забезпечення об’єктивності розгляду». Однак суд вдруге відхилив клопотання, оскільки висунуті підсудному обвинувачення не передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном понад 10 років.

Разом із тим, суддя частково задовольнила клопотання адвокатів і підсудного щодо додаткового виклику на засідання ще шести свідків, серед яких є громадяни інших держав. За рішенням суду до судового процесу буде залучено п’ять свідків, а в разі необхідності буде викликаний ще один. Після цього сторона обвинувачення перейшла до оголошення обвинувального висновку підсудному.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа стосовно Є.КОРНІЙЧУКА була порушена Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступнику глави Мін’юсту висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.