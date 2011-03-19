Пред'явлене звинувачення двом кандидатам у Президенти Білорусі

У Білорусі пред`явлено звинувачення в організації масових безладів в день президентських виборів ще двом колишнім кандидатам у Президенти - Миколі СТАТКЕВИЧУ та Дмитру УССУ, передає радіо «Свобода». Максимальна санкція за цією статтею Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Сімох колишніх кандидатів у Президенти, включаючи М.СТАТКЕВІЧА та Д.УССА, було затримано під час мітингу опозиції 19 грудня. М.СТАТКЕВИЧА із самого початку було звинувачено у спробі захоплення влади і він разом із ще одним претендентом на вищий пост - Андрієм САННИКОВИМ - вже три місяці утримується в ізоляторі КДБ. Д.УССА, опісля кількох днів після арешту, було звільнено під підписку про невиїзд.

За інформацією правозахисного центру "Весна", в "справі 19 грудня" 36 осіб знаходяться в статусі обвинувачених. З них 24 залишаються під вартою, двоє - під домашнім арештом, дев`ять - під підпискою про невиїзд. При цьому один з колишніх кандидатів у Президенти - Олексій МИХАЛЕВИЧ - таємно залишив країну і попросив політичного притулку в Чехії.

У статусі підозрюваних у справі про масові безлади в Мінську проходять 13 осіб. Сімох фігурантів кримінальної справи вже засуджено.