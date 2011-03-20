Томенко: сенсорна кнопка може почати діяти вже за два тижні

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що наступного пленарного тижня може бути ухвалено рішення про ведення сенсорної системи для голосування.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.

М.ТОМЕНКО зауважив, що наразі Партія регіонів не відмовляється вводити цю систему за умови, якщо будуть внесені відповідні зміни до регламенту ВР.

"Я думаю, що може бути це вирішено, оскільки на сьогоднішній день Партія регіонів сказала, що вона проти. «Проти» - через постанову. А от якщо внести зміни до регламенту ВР, то ми «за». То ж ми мусимо скористатися цією історією", - сказав віце-спікер.

За словами М.ТОМЕНКА, у разі внесення проекту закону щодо змін до регламенту подальше рішення питання про введення сенсорного голосування не потребуватиме довгої дискусії.

"То ж я думаю, що через два тижні, коли відбудеться пленарний тиждень, Верховна Рада має поставити крапку в персональній відповідальності депутатів", - сказав віце-спікер.