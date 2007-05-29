Наша Україна і БЮТ запланували свої з`їзди на останній день травня

З’їзди "Нашої України" та БЮТ, на яких передбачається ухвалити рішення про для складення повноважень депутатами цих фракцій, плануються на 31 травня. Про це повідомив в інтерв’ю журналістам лідер фракції "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому В.КИРИЛЕНКО зазначив, що заяви 65 народних депутатів - членів фракції "Наша Україна" – «знаходяться у мене особисто». За його словами, ці заяви були написані ще до 24-ї години 18 квітня.

В.КИРИЛЕНКО додав, що ці заяви будуть розглянуті на міжпартійному з’їзді у четвер, і будуть ухвалені рішення щодо виходу народних депутатів із фракції.

За словами В.КИРИЛЕНКА, це буде зроблено у тому випадку, якщо за два дні парламент прийме всі законопроекти, які необхідні для проведення позачергових виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив на 29 і 30 травня дію статті 2 Указу Президента України від 26 квітня «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів». Стаття 2 Указу Президента “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” передбачала розпуск ВР V скликання.

Згідно з домовленостями керівників держави, позачергові вибори мають відбутися 30 вересня. Перед цим ВР має ухвалити законопроекти, необхідні для забезпечення проведення цих виборів.

Як відомо, якщо 151 депутат складе свої повноваження парламент буде неповноважним, і відповідно до ст.77 Конституції України Президент може розпустити його і призначити дострокові вибори.