Хорошковський хвалиться, що він знизив загрозу для життя Януковича

Служба безпеки України фіксує достатньо загроз життю Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ та іншим представникам влади.

Про це в інтерв`ю газеті "Коммерсантъ-Украина" (№ 44 від 22 березня) заявив глава відомства Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

"Будь-яка публічна людина піддається небезпеці. Нами фіксується достатньо фактів загроз, і не всі вони стосуються життя Президента, а й інших представників влади. На даний момент ті профілактичні заходи, які вживаються насамперед охороною Президента і нами, знизили вищезгадані ризики. Однак це не означає, що ми готові прибрати руку з пульсу і тим самим когось спровокувати на необдумані дії", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.