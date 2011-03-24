Мельниченко доводить, що «записував Кучму абсолютно законно»

Колишній майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що автентичність його плівок перевірена прокуратурою і тому вони долучені до кримінальної справи як докази.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Якби вони були добуті мною незаконним шляхом, або вони були б неправдиві, вони не були б долучені як речовий доказ до справи… Я записував КУЧМУ абсолютно законно, тому що у Кримінальному кодексі є така стаття, як крайня необхідність. Я порушував закон за умов крайньої необхідності, і тому я збирав докази законно», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомлялося, 22 березня перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента України Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Між тим колишній генпрокурор Святослав ПІСКУН учора заявив, що однозначної відповіді щодо автентичності записів майора М.МЕЛЬНИЧЕНКА експерти не давали.

Довідка УНІАН. Восени 2000 року Олександр МОРОЗ представив у Верховній Раді записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблені ним у кабінеті Л.КУЧМИ. За твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, у записах йдеться про усунення журналіста Георгія Гонгадзе. Після цього “касетного скандалу” М.МЕЛЬНИЧЕНКО переїхав до США, але пізніше повернувся на батьківщину.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.