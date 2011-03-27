Янукович заманює в'єтнамський бізнес проектами до Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив в`єтнамський бізнес взяти в Україні участь у проектах до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на українсько-в`єтнамському бізнес-форумі в Ханої.

Розповідаючи про майбутній чемпіонат, Президент відзначив, що у зв`язку з цією подією «наша країна фактично є одним величезним будівельним, спортивним майданчиком».

Він зазначив, що будуються не лише спортивні об`єкти, але й об`єкти готельного господарства, об`єкти транспортно-дорожньої інфраструктури тощо.

«Були б раді вітати участь в`єтнамського бізнесу в реалізації всіх цих, а також інших проектів у рамках підготовки до цього свята європейського футболу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.