В Одесі вимагають посадити редактора міськрадівської газети

Одесити вимагають притягнути до кримінальної відповідальності телеведучого каналу АТВ Григорія КВАСНЮКА за протиправні діяння, спрямовані на розпалювання атмосфери «нетерпимості й напруженості в суспільстві та розпалювання ворожнечі» між людьми за національною ознакою.

Про це йдеться у спільному зверненні на адресу Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, підписаному головою облорганізації Національної спілки письменників України Геннадієм ЩИПКОВСЬКИМ, головним редактором газети «Європейський час» Володимиром ГОРБОМ, головним редактором інформагентства «Репортер» Валерією ІВАШКІНОЮ, лідерами облорганізацій ВО «Батьківщина», НРУ, партії «Реформи і порядок», УНР, об’єднання «Просвіта”, громадської організації «Вільна Одеса» – усього 25 громадськими діячами, журналістами.

Як зазначають автори документа, копію якого передано УНІАН, протягом тривалого часу в прямому ефірі каналу АТВ звучать заклики Г.КВАСНЮКА «до насильницького скинення існуючого державного ладу, порушення територіальної цілісності України, дискримінації громадян України за географічним місцем проживання, зневага до держави Україна та її символів. Причому чиниться це в грубій формі, із застосуванням лайливих, образливих слів та нетактовних випадів. Грубість, цинізм та хамство давно стали еталоном для цього лжежурналіста».

Всупереч цьому, констатується у зверненні, місцевим керівництвом Г.КВАСНЮК призначений редактором газети «Одеський вісник» - офіційного видання Одеської міськради, «незважаючи на відсутність у нього вищої освіти, щоб займати публічну й відповідальну посаду».

Тим самим владою «підігріваються настрої ксенофобії та шовінізму, водночас очорнюється славне ім’я Одеси, яке стрімко втрачає статус толерантного, доброзичливого, гостинного міста, перетворюючись на гніздо ворожнечі та громадянського протистояння», - зазначається у зверненні. - У місті де проживають представники багатьох національностей, віросповідань та конфесій викличні, агресивні, ксенофобські висловлювання сіють ворожнечу та нетерпимість».

«Непокоїть нас і пасивна позиція правоохоронних органів, які заявляють у відповідь на неодноразові звернення громадян з приводу притягнення до відповідальності Г.КВАСНЮКА, що не здатні виявити «місце його перебування», хоча тисячі одеситів регулярно спостерігають за його телевізійними виступами. Очевидно, що таку позицію правоохоронців можна розцінювати як злочинну недбалість чи покривання злочину», - підсумовується у зверненні представників громадськості Одеської області до генпрокурора.