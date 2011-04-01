Ющенко переконує, що в Нашій Україні конфлікту немає

Колишній Президент України, почесний голова "Нашої України" Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що у його партії немає жодного конфлікту.

Про це він заявив вчора ввечері в ефірі телеканалу ТВі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Та немає в партії ніякого конфлікту». «Партія - демократична, партія - відкрита", - додав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, з’їзд партії було перенесено з 19 березня через те, що він ще не на часі. «Ми переживаємо такий період, коли перший тайм відіграний, коли політична рокіровка відбулась, коли ті негативи, які набирає сьогоднішня влада, ще не в апогеї», тому зараз формувати тактику «політичних співсоюзів не те що важко, просто недоцільно», - пояснив він.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, «є технічні питання, які стосуються статуту», але «збирати з`їзд тільки для технічної інформації - це занадто слабко». «Тому, порадившись, ми поговорили, що нам треба завершити міжпартійні переговори, нам треба визначитися з тими партнерами, які консолідуються, до якої глибини, в чому наша консолідація, як ми йдемо на вибори», - сказав він.

За його словами, «з`їзд повинен бути серйозним» і на нього мають бути винесені не як основні питання змін до статуту партії, а оцінка ситуації в країні і політичні перспективи.

«Тому тут не треба забавлятися з такого роду заходами», - заявив В.ЮЩЕНКО. За його словами, слід пам’ятати, що «на полювання ми йдемо з рушницею, де є один патрон, і ми йдемо полювати на тигра». При цьому він не уточнив, хто є тигром, а лише зазначив, що «це образне поняття».