Сьогодні трусило острів Крит
17:41, 01 квітня 2011Політика
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Магнітуда - 5,9
Землетрус магнітудою 5,9 стався сьогодні на грецькому острові Крит, повідомляє РІА"Новости" з посиланням на глобальний моніторинг Геологічної служби США (USGS).
Епіцентр землетрусу знаходився в 122 кілометрах на північний схід від міста Іракліон на Криті й у 350 кілометрах на південний схід від Афін.
Повідомлень про потерпілих і матеріальну шкоду поки що не надходило.
Жителі Каїра відчули невеликі підземні коливання. Цю інформацію підтвердили жителі відразу кількох районів єгипетської столиці.
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