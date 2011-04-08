Льовочкін не хоче давати оцінку кримінальній справі проти свого кума
11:13, 08 квітня 2011Політика
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Всі чекають фінальної крапки
Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН утримується від оцінки факту порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.
В інтерв`ю журналу "Корреспондент" С.ЛЬОВОЧКІН сказав: "В усьому світі і в Україні багато років чекали і чекають розкриття справи Георгія Гонгадзе. Мені здається, що принципово важливо поставити у цій справі крапку. Я сподіваюся, що нинішнє розслідування ГПУ завершиться саме цією крапкою".
Така відповідь прозвучала на запитання, чи стало несподіванкою порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ, який є кумом С.ЛЬОВОЧКІНА, і поруч з яким нинішній глава Адміністрації Президента починав свою політичну кар`єру.
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