Льовочкін не хоче давати оцінку кримінальній справі проти свого кума

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН утримується від оцінки факту порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

В інтерв`ю журналу "Корреспондент" С.ЛЬОВОЧКІН сказав: "В усьому світі і в Україні багато років чекали і чекають розкриття справи Георгія Гонгадзе. Мені здається, що принципово важливо поставити у цій справі крапку. Я сподіваюся, що нинішнє розслідування ГПУ завершиться саме цією крапкою".

Така відповідь прозвучала на запитання, чи стало несподіванкою порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ, який є кумом С.ЛЬОВОЧКІНА, і поруч з яким нинішній глава Адміністрації Президента починав свою політичну кар`єру.